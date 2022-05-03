В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси

В Киеве на фоне войны с роSSийскими оккупантами и дефицита бензина и дизельного топлива резко подскочили цены на такси. Киевляне жалуются, что за одну поездку на такси приходится расстаться чуть ли не с половиной своей зарплаты.

Так, один из пользователей Uklon сообщил, что стоимость поездки с улицы Андрея Малышко, 23 до Центрального вокзала была в размере 2393 гривны. То есть один километр стоил 130 гривен.

Некоторые киевляне сообщили, что такая цена вполне реальна для поездок ночью. Причем, такой тариф в разных службах такси, в не в одной…

Днем проезд по вышеуказанному маршруту стоит от 169 до 325 гривен, в зависимости от уровня комфорта.

Напомним, Киев , как и другие украинские города, в конце апреля поразил дефицит бензина и дизельного топлива. РоSSийские оккупанты уничтожают нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, обстреливают ж/д станции. В результате появились проблемы с доставкой топлива.