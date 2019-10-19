?В Тернопольской области несовершеннолетняя девочка погибла, выпав на ходу из автобуса

В Тернопольской области девочка выпала из рейсового автобуса "Каменец-Подольский-Тернополь" и погибла.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ей жизнь не удалось.

По словам очевидцев, в автобусе были свободные места, но девочка стояла на лестнице у задних дверей и играла с телефоном. В какой-то момент колесо автобуса попало в яму, девочка задела ручку от дверей и они открылись.

"Ребенок выпал на асфальт и ударился головой. Водитель оказывал медицинскую помощь пока ехала скорая. Происшествие внесено в Единый реестр по статье 286 часть 2 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", - сообщили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек.