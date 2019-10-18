Hyundai сделал автобус для дрифта

Для гоночного уик-энда World Time Attack Challenge, который на этой неделе пройдёт на трассе Pheasant Wood в Сиднее, подразделение Hyundai в Австралии подготовило специальный шоу-кар, взяв за основу микроавтобус Hyundai iMax, который скрестили с «горячим» хэтчбеком Hyundai i30 N.

У i30 N был заимствован передний бампер и задний диффузор, передние сиденья и руль, 19-дюймовые колёса (их пришлось переделать с креплений 5 гайками на 6-точечное крепление) с шинами, фирменный цвет Performance Blue и шильдики на кузове. Сплиттер под передним бампером был сделан из тюнинговой детали от Nissan GT-R.

Hyundai Hyundai iMax N Drift Bus

Микроавтобус оснастили 3,5-литровым бензиновым V6, мощность которого за счёт установки двух турбин увеличили до 408 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической передач и стандартным задним приводом.

Специально для дрифта был заварен задний дифференциал, занижена подвеска, установлены адаптивные амортизаторы и усилены тормоза на передней оси. После всех доработок Hyundai iMax N Drift Bus массой 2,2 тонны (но при этом с идеальной развесовкой 50:50 при наличии 8 пассажиров в салоне) способен с места до 100 км/ч разгоняться за 5,5 секунд и уверенно дрифтовать.

Hyundai Hyundai iMax N Drift Bus

До этого, напомним, Hyundai представил другой концепт-кар — внедорожник Veloster Grappler Concept на базе хэтчбека Hyundai Veloster последнего поколения.



