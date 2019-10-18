Waymo и Renault запустят в Париже сервис роботакси

Waymo и Renault запустят в Париже сервис роботакси

Американский разработчик технологий автономного вождения Waymo и французский автопроизводитель Renault обсуждают возможность запуска в столице Франции сервиса роботакси.

В июне этого года Waymo подписала с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается запустить во Франции и Японии сервисы для перевозки пассажиров и грузов с использованием самоуправляемых автомобилей.

Предполагается, что совместный проект Waymo и Renault не будет распространяться на весь Париж, а ограничится маршрутом протяжённостью в 21 милю (34 км) между аэропортом Париж — Шарль-де-Голль и крупным деловым районом Ла Дефанс, расположенным на северо-западной окраине столицы Франции.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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