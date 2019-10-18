BMW 2-Series Gran Coupe засветили на нескольких тизерах.

Эта осень выдалась богатой на многодверные купе от баварской марки. Сначала представили «восьмерку» Gran Coupe, причем в «гражданской» и заряженной версии сразу. Теперь настал черед аналогичного кузова в семействе второй серии.

Автомобиль представят в рамках ноябрьского автосалона в Лос-Анджелесе, а продажи начнутся весной 2020 года. Баварцы расщедрились на три тизера. Вид спереди особо не интересен, а вот ракурсы с кормы позволяют составить первое впечатление о дизайне новинки. Судя по всему, это будет не лифтбек, а машина с отдельно открывающимся багажником.

Любопытно, что впервые эту версию анонсировали четыре года назад, но тогда дальше слухов дело так и не сдвинулось. Как оказалось, идею не похоронили. BMW 2-Series Gran Coupe по цене окажется между классической двухдверной «двушкой» и седаном третьей серии. Базироваться машина будет на переднеприводной платформе – как и последнее поколение первой серии.

Gran Coupe получит оригинальную оптику и бамперы, отличающиеся по оформлению от всех остальных представителей первой и второй серий. Топовым мотором на версии M235i будет «турбочетверка» в 306 л.с., хотя наверняка появится еще более мощный BMW M2. Для второй серии Gran Coupe будут доступны 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Ныне в семействе второй серии BMW представлены заднеприводные купе и кабриолет – модификации пятидверного хэтчбека 1-Series теперь уже прошлого поколения, а также переднеприводные компактвэны Active Tourer и Gran Tourer со стандартной и увеличенной длиной соответственно. Впервые исполнение Gran Coupe появилось в 2011 году у BMW 6-Series. В начале 2014-го аналогичный вариант представили для «четверки».