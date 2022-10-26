Honda показала на тизерах Accord нового покоління

Компанія Honda показала на тизерах седан Honda Accord нового, 11-го, покоління. Офіційно його представлять у листопаді 2022 року.

Honda показала на тизерах Accord нового покоління

Honda називає новий Accord "спортивним, сучасним, розумним та зручним". Звучить, погодьтеся, дуже добре. Сподіваємося, що Accord справді буде таким.

По тизерам важко сказати щось конкретне про дизайн Honda Accord нового покоління. Зважаючи на все, у нього буде елегантний дизайн. У передній частині домінує шестикутна решітка радіатора. У цього седана більше не буде хромованих елементів у передній частині.

Honda показала на тизерах Accord нового покоління

Honda Accord 11-го покоління отримає 12,3-дюймовий сенсорний екран, який розташовуватиметься над панеллю приладів. Це найбільший сенсорний екран за всю історію Accord. До речі, новий Акорд отримає вбудований Google. Раніше такого ще не було в жодному автомобілі компанії Honda.

Honda показала на тизерах Accord нового покоління

Яка силова установка буде у цього нового седана - ще не відомо. Очевидно, це буде гібридна силова установка. Чи буде у нього електрична версія – не повідомляється. У 2020 році деякі ЗМІ писали, що Accord нового покоління оснащуватиметься електромотором та літій-іонною батареєю, тобто стане електромобілем. Це цілком можливо, але офіційно не підтверджено.

Honda офіційно представить Honda Accord 11-го покоління у листопаді. У продажу він з'явиться у 2023 році.

Honda показала на тизерах Accord нового покоління

Раніше стало відомо, що нові електромобілі Honda будуть дешевшими, ніж у конкурентів.


Максимов Віталій, Тудей





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