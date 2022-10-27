Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe

Opel офіційно представив новий спортивний кросовер Opel Grandland GSe. Він оснащується повноцінною гібридною силовою установкою потужністю майже 300 к.с. (PHEV).

Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe

Гібридна силова установка у Opel Grandland GSe складається з 1,6 л бензинового двигуна з турбонаддувом і двох електромоторів. Її загальна потужність складає 296 кінських сил. Привід – повний.

Такий кросовер до 100 км/год розганяється за 6,1 секунд, а його максимальна швидкість досягає 235 км/год. Але якщо рухатися на електротязі, то максимальна швидкість менше – 135 км/год.

Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe

Grandland GSe отримав переналаштовану підвіску і переналаштоване рульове управління (в результаті покращена керованість), жорсткіші пружини та амортизатори, 19-дюймові колісні легкосплавні диски, позначення GSe на задніх дверях та ін.

У салоні сидіння обтягнуті алькантарою. Вже у базовій комплектації є великий набір обладнання та технологій.

Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe

Opel почне продавати Opel Grandland GSe у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Потрібно відзначити, що Opel вже має одну модель у спортивному сімействі GSe. Це Astra GSe, яку офіційно представили у вересні 2022 року.

Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Opel Insignia третього покоління буде кросовером.


Максимов Віталій, Тудей





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