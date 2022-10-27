Opel розробив спортивний кросовер Grandland GSe

Opel офіційно представив новий спортивний кросовер Opel Grandland GSe. Він оснащується повноцінною гібридною силовою установкою потужністю майже 300 к.с. (PHEV).

Гібридна силова установка у Opel Grandland GSe складається з 1,6 л бензинового двигуна з турбонаддувом і двох електромоторів. Її загальна потужність складає 296 кінських сил. Привід – повний.

Такий кросовер до 100 км/год розганяється за 6,1 секунд, а його максимальна швидкість досягає 235 км/год. Але якщо рухатися на електротязі, то максимальна швидкість менше – 135 км/год.

Grandland GSe отримав переналаштовану підвіску і переналаштоване рульове управління (в результаті покращена керованість), жорсткіші пружини та амортизатори, 19-дюймові колісні легкосплавні диски, позначення GSe на задніх дверях та ін.

У салоні сидіння обтягнуті алькантарою. Вже у базовій комплектації є великий набір обладнання та технологій.

Opel почне продавати Opel Grandland GSe у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Потрібно відзначити, що Opel вже має одну модель у спортивному сімействі GSe. Це Astra GSe, яку офіційно представили у вересні 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Opel Insignia третього покоління буде кросовером.