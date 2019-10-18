В линейке BMW появилось компактное 4-дверное купе

Автомобиль расширяет линейку BMW 2 Series, куда ранее входили только купе и компактвэны Active Tourer/Gran Tourer. При этом технически новинка повторяет последнее поколение хэтчбека BMW 1 Series, от которого заимствована переднеприводная платформа с поперечным расположением двигателя.

BMW BMW 220d Gran Coupe

BMW BMW M235i xDrive Gran Coupe

Новое 4-дверное купе получило свой особый тип кузова с плавно ниспадающей линией крыши и безрамочными дверями, а также несколько фирменных вариантов исполнения — Advantage, Luxury Line, Sport Line, M Sport — отличающихся внешним и внутренним декором. При этом по дизайну интерьера и доступному оснащению 2 Series Gran Coupe полностью повторяет хэтчбек.

BMW BMW 220d Gran Coupe

BMW BMW M235i xDrive Gran Coupe

Колёсная база новинки та же, что у 1 Series (2670 мм), габаритная длина выросла (с 4319 мм до 4526 мм), прибавило 4-дверное купе в ширине (с 1799 мм до 1800 мм), но стало ниже — высота уменьшилась с 1434 мм до 1420 мм. Спереди у 2 Series Gran Coupe стойки Макферсона, сзади — многорычажная подвеска. Доступны три варианта — базовый, адаптивный и спортивный M Sport с уменьшенным на 10 мм клиренсом. Системы ARB (модернизированный вариант DSC) и ассистент BMW Performance Control, дебютировавшие на «единичке», также достались и новой «двушке».

BMW BMW M235i xDrive Gran Coupe

BMW BMW 220d Gran Coupe

На рынок BMW 2 Series Gran Coupe выйдет в четырёх модификациях: 140-сильной (+10 л.с. в режиме овербуста) BMW 218i Gran Coupe с 1,5-литровым бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным роботом с двойным сцеплением; полноприводной 231-сильной BMW 228i xDrive Gran Coupe с 2-литровым бензиновым двигателем и 8-ступенчатым «автоматом» (версия исключительно для США); 190-сильной BMW 220d Gran Coupe с 2-литровым турбодизелем и АКП (серый автомобиль на фото) и 306-сильной BMW M235i xDrive Gran Coupe (голубой автомобиль на снимках) с 2-литровым бензиновым турбомотором с «автоматом», усиленным кузовом, самоблоком Torsen на передней оси, лаунч-контролем, пакетом M Sport и широким перечнем стандартного оборудования.

BMW BMW M235i xDrive Gran Coupe

BMW BMW M235i xDrive Gran Coupe

BMW 2 Series Gran Coupe станет прямым конкурентом для Mercedes-Benz CLA и опосредованным соперником для Audi A3 Sedan и Mercedes-Benz A-Class Sedan, поскольку существующий седан BMW 1 Series Sedan продаётся только в Китае и Мексике. Выпуск новинки наладят в Германии, а продажа 2 Series Gran Coupe начнётся весной 2020 года.



