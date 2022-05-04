BMW "засветила" в сети новый капот и задние фонари: как будет выглядеть купе M4 CSL

Компания BMW M разместила пару теневых тизеров грядущего M4 CSL, раскрывая новые детали дизайна будущей модели, которая должна дебютировать на Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022.

Об этом сообщает Сarscoops.

Тизеры не дают полного представления о внешности спорткара, но кое-что уже можно сказать. Так, купе авто будет отличаться увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере и более агрессивным оформлением радиаторной решетки, а также дополнительными аэродинамическими элементами наподобие переднего сплиттера, информирует Апостроф.

M4 CSL будет легко отличить от других M4 благодаря таким вещам, как новые задние фонари, которые, похоже, используют ту же технологию OLED, что и BMW M4 GTS предыдущего поколения (F82). Здесь они выглядят более футуристично с тонкими полосками, создающими трехмерный эффект. Еще одной особенностью станет переработанная решетка радиатора с Y-образными мотивами, которая подает больше воздуха в модифицированный двигатель.

Узнать больше о M4 CSL можно будет во время официальной презентации на Concorso d'Eleganza Villa d'Este с 20 по 22 мая, хотя BMW M может продолжить тизерную кампанию с более показательными фотографиями.


Инна Погрибная, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Движение через мост в Затоке восстановили: что известноДвижение через мост в Затоке восстановили: что известно
"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит
Какие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможкиКакие автомобили ввозят украинцы для "нулевой" растаможки
Укрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поездаУкрзализныця временно приостановила продажу электронных билетов на поезда
В Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на таксиВ Киеве зафиксировали антирекорд по ценам на такси
Блок рекламы


Похожие новости
Через несколько дней в Украине уже не будет дефицита топлива — КорниенкоЧерез несколько дней в Украине уже не будет дефицита топлива — Корниенко
Дефицит горючего на АЗС. Крупнейшие сети ограничили продажуДефицит горючего на АЗС. Крупнейшие сети ограничили продажу
Chevrolet загнал под капот 850 "лошадок": как выглядит экстремальный трековый CorvetteChevrolet загнал под капот 850 "лошадок": как выглядит экстремальный трековый Corvette
"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит
Укрзализныця запускает новые поезда с 1 мая: куда можно будет добратьсяУкрзализныця запускает новые поезда с 1 мая: куда можно будет добраться
Укрзализныця запускает новый поезд сообщением Киев – Хелм – КиевУкрзализныця запускает новый поезд сообщением Киев – Хелм – Киев
В Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участкуВ Киеве метро на время воздушной тревоги будет приостанавливать движение по наземному участку
Оккупанты украли и разобрали на запчасти... новый пожарный автомобиль, - НебитовОккупанты украли и разобрали на запчасти... новый пожарный автомобиль, - Небитов
В Китае заработал новый железнодорожный маршрут в обход территории РоSSииВ Китае заработал новый железнодорожный маршрут в обход территории РоSSии
Порадует глаз футуристическими линиями: как будет выглядеть Audi Q5 в 2025 году, фотоПорадует глаз футуристическими линиями: как будет выглядеть Audi Q5 в 2025 году, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости