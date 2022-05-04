BMW "засветила" в сети новый капот и задние фонари: как будет выглядеть купе M4 CSL

Компания BMW M разместила пару теневых тизеров грядущего M4 CSL, раскрывая новые детали дизайна будущей модели, которая должна дебютировать на Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022.

Об этом сообщает Сarscoops.

Тизеры не дают полного представления о внешности спорткара, но кое-что уже можно сказать. Так, купе авто будет отличаться увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере и более агрессивным оформлением радиаторной решетки, а также дополнительными аэродинамическими элементами наподобие переднего сплиттера, информирует Апостроф .

M4 CSL будет легко отличить от других M4 благодаря таким вещам, как новые задние фонари, которые, похоже, используют ту же технологию OLED, что и BMW M4 GTS предыдущего поколения (F82). Здесь они выглядят более футуристично с тонкими полосками, создающими трехмерный эффект. Еще одной особенностью станет переработанная решетка радиатора с Y-образными мотивами, которая подает больше воздуха в модифицированный двигатель.

Узнать больше о M4 CSL можно будет во время официальной презентации на Concorso d'Eleganza Villa d'Este с 20 по 22 мая, хотя BMW M может продолжить тизерную кампанию с более показательными фотографиями.