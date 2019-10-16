Безопасность автомобилей Lego проверили в краш-тесте

В 2017 году эксперты ADAC разбили о барьер Porsche 911 GT3 RS в масштабе 1:8, собранный из более чем 2700 деталей Lego. В 2019 году в тесте использовали эту же модель, но на сей раз её столкнули с Bugatti Chiron в масштабе 1:8, состоящим из почти 3600 элементов Lego.

Перед реальным столкновением двух игрушечных машин эксперты сымитировали их краш-тест в виртуальной реальности, а затем сравнили полученные данные с теми, что были собраны во время удара в реальности. В ADAC подчеркнули, что с помощью тестов игрушек Lego они тестируют систему виртуальных краш-тестов, которая в будущем должна заменить настоящие удары.



