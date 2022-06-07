ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину

По данным Укравтопрома, с апреля по май 2022 года в Украине бесплатно растаможили более 111 000 автомобилей на иностранной регистрации (по другим данным таких машин уже более 140 000). Сегодня мы расскажем о том, какие евробляхи чаще всего во время войны ввозят в Украину.

Явным лидером является Volkswagen Passat. Украинцы бесплатно растаможили 7 020 автомобилей Passat.

На втором месте по популярности еще одна модель немецкой компании Volkswagen – Golf. Украинскую прописку бесплатно получили уже 6 510 Гольфов.

Renault Megane занимает третье место в рейтинге самых популярных автомобилей, которые сейчас ввозят в Украину. Бесплатно растаможили 5 716 автомобилей Megane.

В пятерку автомобилей, которые чаще всего бесплатно растамаживают, также вошли Skoda Octavia (4 558) и Ford Focus (3 023). Все эти модели давно пользуются заслуженной популярностью среди украинцев.

Кроме того, в десятку самых популярных евроблях вошли VolkswagenTouran (2 882), Audi A6 (2 813), Audi A4 (2 770), Opel Zafira (2 665) и Opel Astra (2 518). Некоторые из этих моделей украинцы стали чаще покупать как раз после того, как в нашей стране ввели бесплатную растаможку.