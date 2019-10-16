Porsche представила более доступную версию электромобиля Taycan

Porsche представила более доступную версию электромобиля Taycan

Бренд по выпуску спортивных автомобилей Porsche представил в понедельник Taycan 4S, третью, наиболее дешёвую версию своего электрокара.

В сентябре немецкий автопроизводитель продемонстрировал Taycan Turbo S и Taycan Turbo — самые мощные и дорогие версии своего полностью электрического четырёхдвёрного спортивного автомобиля с базовыми ценами в размере $185 000 и $150 900 соответственно.

Porsche представила более доступную версию электромобиля Taycan

Базовая версия Porsche Taycan 4S более чем на $80 000 дешевле, чем флагманская модель немецкого бренда. Вместе с тем новинка медленнее и легче топовых версий.

Porsche представила более доступную версию электромобиля Taycan

Модель Taycan 4S будет доступна с двумя типоразмерами батареи. Стандартный вариант 4S стоимостью от $103 800 поставляется с аккумуляторной батареей мощностью 79,2 кВт·ч и парой электродвигателей, которые вырабатывают 429 лошадиных сил (320 кВт). В режиме быстрого старта с места Launch Control мощность электромобиля увеличивается до 522 л. с.

Porsche представила более доступную версию электромобиля Taycan

Версия с батареей ёмкостью 93,4 кВт·ч и двумя электродвигателями, которые могут развивать мощность до 563 л. с. (420 кВт), обойдётся в $110 380.

Porsche представила более доступную версию электромобиля Taycan

Обе модели Taycan 4S обладают максимальной скоростью 155 миль в час (249 км/ч) и могут развивать скорость с 0 до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,8 с.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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