Розкіш і міць зашкалюють: Great Wall представила флагманський пікап

На китайському автосалоні в Ченду компанія Great Wall Motors показала свій новий преміальний пікап. Його серійне виробництво очікується наприкінці 2022 року, інформує Апостроф .

Про це пише профільне видання Autohome.

Great Wall Shanhai Poer створили на базі флагманського позашляховика Tank 500. Він дуже на нього схожий, якщо дивитися в анфас.

Творці поєднали велику хромовану решітку радіатора з такими ж великими діодними фарами, надихаючись Toyota Tundra попереднього покоління.

Пікап має тільки чотиридверну версію. Особливість його у тому, що має багатофункціональний відкидний задній борт кузова.

Салон виконаний з використанням двоколірної шкіри та дерева, передні сидіння мають електропривід.

Авто оснащено віртуальною панеллю приладів та великим 14,6-дюймовим тачскрином.

Двигун Great Wall Shanhai Poer подібний до Tank 500: трилітровий V6 твін-турбо з 48-вольтною гібридною установкою розвиває 354 кінських сил. Має дев'ятиступінчасту автоматичну коробку перемикання передач.

На випадок бездоріжжя передбачений повний привід з понижувальною передачею, блокування заднього диференціалу, одинадцять режимів їзди залежно від типу покриття.

Видання зауважує, що позашляховик може легко їхати водоймою завглибшки до 0,8 метра.