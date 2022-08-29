Розкіш і міць зашкалюють: Great Wall представила флагманський пікап

На китайському автосалоні в Ченду компанія Great Wall Motors показала свій новий преміальний пікап. Його серійне виробництво очікується наприкінці 2022 року, інформує Апостроф.

Про це пише профільне видання Autohome.

Great Wall Shanhai Poer створили на базі флагманського позашляховика Tank 500. Він дуже на нього схожий, якщо дивитися в анфас.

Творці поєднали велику хромовану решітку радіатора з такими ж великими діодними фарами, надихаючись Toyota Tundra попереднього покоління.

Пікап має тільки чотиридверну версію. Особливість його у тому, що має багатофункціональний відкидний задній борт кузова.

Салон виконаний з використанням двоколірної шкіри та дерева, передні сидіння мають електропривід.

Авто оснащено віртуальною панеллю приладів та великим 14,6-дюймовим тачскрином.

Двигун Great Wall Shanhai Poer подібний до Tank 500: трилітровий V6 твін-турбо з 48-вольтною гібридною установкою розвиває 354 кінських сил. Має дев'ятиступінчасту автоматичну коробку перемикання передач.

На випадок бездоріжжя передбачений повний привід з понижувальною передачею, блокування заднього диференціалу, одинадцять режимів їзди залежно від типу покриття.

Видання зауважує, що позашляховик може легко їхати водоймою завглибшки до 0,8 метра.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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