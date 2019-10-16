?В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

В Харькове 16 октября переименовали станцию метро "Московский проспект". Новое название - "Турбатом".

Об этом говорится на сайте горсовета.

Переименование состоялось по инициативе представителей завода "Турбоатом".

Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.