В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Новое название - "Турбатом".

?В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"
Фото: stroyobzor.net.ua

В Харькове 16 октября переименовали станцию метро "Московский проспект". Новое название - "Турбатом".

Об этом говорится на сайте горсовета.

Переименование состоялось по инициативе представителей завода "Турбоатом".

Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.

Напомним, в 2016 году в Киеве переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры.

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