2019-10-16
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"
Новое название - "Турбатом".
Фото: stroyobzor.net.ua
В Харькове 16 октября переименовали станцию метро "Московский проспект". Новое название - "Турбатом".
Об этом говорится на сайте горсовета.
Переименование состоялось по инициативе представителей завода "Турбоатом".
Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.
Напомним, в 2016 году в Киеве переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры.
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