В Киеве таксист с пассажиркой не заметил дорожных знаков и влетел в бетонные блоки

В Киеве на улице Кондратюка (конец Кольцевой дороги) автомобиль такси Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте дороги, и врезался в бетонные блоки.

Об этом сообщает " Киев оперативный".

В результате ДТП автомобиль налетел на бетонные блоки, перевернулся и несколько метров проехал "на крыше".

В салоне, кроме водителя, находилась пассажирка. Она госпитализирована с травмами.