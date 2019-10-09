2019-10-09
В Киеве таксист с пассажиркой не заметил дорожных знаков и влетел в бетонные блоки
Пострадала пассажирка.
В Киеве на улице Кондратюка (конец Кольцевой дороги) автомобиль такси Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте дороги, и врезался в бетонные блоки.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
В результате ДТП автомобиль налетел на бетонные блоки, перевернулся и несколько метров проехал "на крыше".
В салоне, кроме водителя, находилась пассажирка. Она госпитализирована с травмами.
Напомним, ранее в Киеве пассажиры такси избили своего водителя за ДТП на Харьковском шоссе.
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09.10.2019 07:13
09.10.2019 07:13
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