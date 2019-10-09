В Киеве таксист с пассажиркой не заметил дорожных знаков и влетел в бетонные блоки

Пострадала пассажирка.

В Киеве таксист с пассажиркой не заметил дорожных знаков и влетел в бетонные блоки

В Киеве на улице Кондратюка (конец Кольцевой дороги) автомобиль такси Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте дороги, и врезался в бетонные блоки.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

В результате ДТП автомобиль налетел на бетонные блоки, перевернулся и несколько метров проехал "на крыше".

В салоне, кроме водителя, находилась пассажирка. Она госпитализирована с травмами.

Напомним, ранее в Киеве пассажиры такси избили своего водителя за ДТП на Харьковском шоссе.

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