На парковке ТРЦ в Киеве водитель сбил двух людей и врезался в три автомобиля
Возле торгового центра собрались любители дрифта.
На парковке торгового центра Lavina в Киеве водитель автомобиля Volkswagen сбил двух людей и протаранил три машины. Об этом пишет "Информатор".
Инцидент произошел в ночь на 28 сентября около 23:30.
Сообщается, что группа людей решила устроить гонки на парковке ТРЦ. Один из водителей не справился с управлением и сбил двух мимо проходящих пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.
Пострадавших пешеходов с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также травмы получил виновник случившегося.
По сообщениям очевидцев, водителю на вид был меньше 18 лет и он находился в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.
В полиции инцидент не комментировали.
Напомним, ранее в Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.09.2019 08:46