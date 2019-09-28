На парковке ТРЦ в Киеве водитель сбил двух людей и врезался в три автомобиля

Возле торгового центра собрались любители дрифта.

Фото: kiev.informator.ua

На парковке торгового центра Lavina в Киеве водитель автомобиля Volkswagen сбил двух людей и протаранил три машины. Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября около 23:30.

Сообщается, что группа людей решила устроить гонки на парковке ТРЦ. Один из водителей не справился с управлением и сбил двух мимо проходящих пешеходов. Кроме того, мужчина также врезался в три припаркованных автомобиля.

Пострадавших пешеходов с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также травмы получил виновник случившегося.

По сообщениям очевидцев, водителю на вид был меньше 18 лет и он находился в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.

В полиции инцидент не комментировали.

Напомним, ранее в Броварах полицейский въехал в остановку, погиб человек.

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