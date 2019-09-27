Из-за ливня обрушился мост в Одесской области

Движение по автодороге затруднено.

В пятницу, 27 сентября, из-за сильного ливня на участке автодороги, соединяющей райцентр Болград и село Кубей на юге Одесской области, произошел обвал части моста.

Фото: facebook.com/pg/bolgrad.drugba

Об этом сообщает болградская газета "Дружба".

В связи с повреждением моста движение по автодороге было затруднено, так как объехать провал почти невозможно.

Тем не менее до прибытия на место происшествия сотрудников экстренных службы многие автомобилисты решались проехать по оставшейся узкой полоске моста, среди них был даже водитель маршрутки.

"К провалу подъехал рейсовый автобус. Водитель на свой страх и риск принял решение проехать по уцелевшему остатку моста. Пассажиры эту часть дороги прошли пешком. После этого на место происшествия подъехали сотрудники службы спасения, полицейские, глава комиссии по ТЭБ и ЧС Болградской РГА Андрей Гарвалов и другие. Было принято закрыть для проезда дорогу. Автомобили, которые уже выстроились в очередь, чтобы проехать по опасному участку, стали разворачивать назад", - пишет газета.

Сейчас на месте провала установлены бетонные блоки, которые полностью перекрывают проезд, на них нанесены предупреждающие надписи светоотражающей краской. Установлены знаки объезда.

Фото: facebook.com/pg/bolgrad.drugba

"На месте обвала побывали эксперты Евродора. Проблема оказалась серьёзней. Но обещают решить ее в короткие сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе обрушился мост возле объездной в Харькове.

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