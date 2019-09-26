Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.

Серийного электромобиля у компании Volvo пока нет. Это упущение скоро будет исправлено: готовится к дебюту «зеленый» вариант кроссовера XC40.

Машина должна стать одной из самых безопасных моделей в истории марки. А значит – и в мировом масштабе, ведь Volvo давно и заслуженно считается одним из лидеров в области пассивной и активной безопасности. Для электрокара шведы придумали несколько оригинальных решений.

Пассажирский отсек и расположенная под ним батарея заключены в уникальную защитную структуру. При ударе их оберегает клетка из экструдированного алюминия. Плюс в машине предусмотрен комплекс система активной безопасности на программном обеспечении компаний Zenuity, Volvo и Autoliv. На его базе в будущем возможно реализовать полноценный автопилот.

Мировая премьера электрического Volvo XC40 состоится в следующем месяце. До нее шведы обещают выдать еще несколько порций информации.