В норвежском порту загорелся роSSийский траулер

Из 29 членов экипажа, 27 были доставлены в больницу для обследования.

В норвежском порту загорелся роSSийский траулер
Фото: maritimebulletin.net

В порту города Тромсе, на севере Норвегии, загорелся роSSийский траулер "Бухта Наездник".

Об этом сообщает издание Maritime Bulletin.

"Пожар вспыхнул на борту роSSийского траулера" Бухта Наездник ", который причалил к порту "Бревик" (Тромсе, Норвегия), около 11:00 25 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту судна горят веревки, масло и пластиковые материалы.

Из 29 членов экипажа, находившихся на борту, 27 были доставлены в больницу для медицинского обследования на предмет возможного вдыхания дыма.

Траулер отбуксировали от порта для тушения огня.

Фото: maritimebulletin.net

Корабль "Бухта Наездник" построен в 1991 году. Он принадлежит Мурманскому флоту РФ.

Напомним, в марте у берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажирами на борту.

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