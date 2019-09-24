Scania показала грузовик без кабины

Беспилотные грузовики без кабины — не новая идея; так, в июне этого года сообщалось, что компания Volvo Trucks начала использовать такие машины — грузовики Vera — на дорогах общего пользования в Гетенбурге, Швеция, для перевозки грузов (машины контролируются удаленно и могут передвигаться со скоростью не более 40 километров в час). Теперь же компания Scania показала грузовик без водительской кабины — пока, правда, в виде концепта.

Scania

Концептуальный грузовик получил название AXL. Как указывается, он оснащен камерами, лидаром, радаром и GPS; согласно Scania, «мозг» концепта — интеллектуальный фронтальный модуль, который использует данные с датчиков. С учетом дизайна такой грузовик, как предполагается, мог бы использоваться в условиях карьеров и крупных строительных площадок.

Собирается ли Scania в будущем запускать подобный грузовик в серию, не сообщается.



