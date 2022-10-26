Toyota показала на тизері абсолютно нову Innova

Компанія Toyota показала на тизері Toyota Innova нового, третього, покоління. Офіційна прем'єра цієї новинки відбудеться вже зовсім скоро – у листопаді 2022 року.

Нова Toyota Innova, як і раніше, буде трирядним мінівеном, але її побудують на платформі TNGA, а не на лонжеронній рамі, як модель другого покоління. Нагадаємо, на платформі TNGA вже створено багато моделей компанії Toyota, у тому числі Corolla.

Очікується, що довжина нової Innova становитиме близько 4,7 метрів. Тобто вона буде трохи більшою, ніж її попередник.

Судячи з тизера, Innova третього покоління матиме нову шестикутну радіаторну решітку, нові фари, вищі повітрозабірники і щось на зразок захисної пластини. Загалом нова Innova виглядає міцнішою завдяки деяким елементам, взятим від кросоверів.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів – ще не відомо. Мабуть, це будуть бензинові та гібридні мотори. А от дизельних двигунів у цієї моделі, мабуть, більше не буде.

За чутками, ця новинка називатиметься Innova Zenix в Індонезії, а в Індії – Innova Hycross. Також деякі джерела стверджують, що на базі нової Toyota Innova компанія Maruti Suzuki створить власну модель.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що компактний кросовер Toyota C-HR отримав дві нові версії.