Вже чекають в Україні: Chery показала новий кросовер із "автоматом"

Автомобільний виробник Chery продемонстрував новий кросовер з автоматичною коробкою, який, можливо, з’явиться на українському ринку, інформує Апостроф .

Про це пише тематичне видання Avtosota.

Журналісти зазначають, що новий кросовер дебютував у Піднебесній під назвою Yaoguang. Це новинка дочірньої компанії Chery Exeed, яка першою приміряла новий фірмовий стиль китайського преміум-бренду. Китайська модель отримала від розробників класичну коробку передач з гідротрансформатором, адаптивні амортизатори та "мерседесівський" інтерфейс у салоні.

Exeed Yaoguang експерти називають наступником знайомого кросовера TXL. Обидві моделі розроблені на платформі M3X з поперечним розташуванням двигуна та базовим переднім приводом. Якщо проаналізувати габарити, новинку можна порівняти з TXL: в них однакова довжина, висота зменшилася на шість сантиметрів, ширина збільшилася на 3,5 сантиметра.

Для кросовера Yaoguang розробники відмовилися від селектора трансмісії на центральному тунелі: тепер режими руху активуються підрульовим важелем, як на автівках Mercedes. Китайські спеціалісти запозичили у своїх німецьких колег ідею з розміщенням пульта електрорегулювань сидінь на дверних картах.

Головне технічне нововведення кросовера - перехід на 8-швидкісний “автомат”. Представлена модифікація має 2,0-літровий турбований двигун потужністю 261 кінську силу. Виробництво кросоверів Exeed вже почалося, тому у 2023 році розпочнеться експорт автомобілей, який може дійти навіть до українського ринку.