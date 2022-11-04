Спортивний та безпечний: Honda показала новий кросовер

Компанія Honda офіційно презентувала Honda CR-V нового покоління. Це друге покоління компактного японського кросовера.

Спортивний та безпечний: Honda показала новий кросовер

Новий Honda CR-V побудований на базі концепту Honda Concept RS, представленого у 2021 році. Зовні серійна версія не дуже відрізняється від свого концепту.

Довжина нового CR-V становить 4060 мм, ширина – 1780 мм, висота – 1608 мм, а колісна база – 2485 мм. У нього дуже пристойний дорожній просвіт - 220 мм. Об'єм багажника теж непоганий – 380 літрів.

CR-V другого покоління отримав дизайн у стилі сучасних моделей Honda. У нього широка шестикутна решітка радіатора з хромованими вставками, які обведені стрілоподібними світлодіодними фарами. Позаду – спортивні L-подібні світлодіодні ліхтарі. Загалом, за рахунок коротких звисів цей кросовер виглядає спортивно.

Спортивний та безпечний: Honda показала новий кросовер

У салоні ми помітили звичайну панель приладів з двома циферблатами. Цей кросовер отримав пакет безпеки Honda Sensing, до якого входять декілька систем активної безпеки.

Під капотом знаходиться 1,5 л бензиновий двигун потужністю 119 к.с. і 145 Нм крутного моменту. Він працює разом з 5-ступінчастою механічною коробкою або з варіатором.

Honda почне випускати Honda CR-V нового покоління у грудні 2022 року. Скільки він коштуватиме – ще не оголошено.

Спортивний та безпечний: Honda показала новий кросовер

Нагадаємо, раніше Honda представила Honda CR-V шостого покоління.


Максимов Віталій, Тудей





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