General Dynamics представила новый лёгкий танк для армии США

General Dynamics представила новый лёгкий танк для армии США

Griffin II базируется на основе прототипа Griffin I, который представляет собой шасси ASCOD 2 с модернизированной башней танка М1А2SEPv2 Abrams и новой 120-мм пушкой ХМ360. Масса Griffin II составляет предельные для проекта 38 тонн. Другие характеристики проекта пока не озвучены. Прототип Griffin II был впервые представлен публике на выставке Modern Day Marine-2019 в Куантико штат Вирджиния.

Griffin II в действии

Griffin II в действии

Напомним, другим финалистом проекта MPF стал разработанный ВАЕ Systems проект глубокой модернизации танка М8 Armored Gun Systems Buford, представленного в 1980?90-е годы. В рамках проекта MPF армия США намерена закупить как минимум 504 образца новой бронетехники.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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