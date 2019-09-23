В Киеве полицейские задержали пьяного водителя катера

Правоохранители решили остановить судно, после того как оно задело каркасом мост.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения управлял катером и задел верхним каркасом судна мост.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Во время патрулирования реки Десенка работники отдела полиции в речном порту « Киев » заметили катер, который задел верхним каркасом мост. Поэтому правоохранители решили остановить плавсредство для проверки. Пообщавшись с 54-летним водителем, полицейские выяснили, что он находится в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.

На мужчину составили админпротокол по ч. 5 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавучих средств сроком от одного до трех лет, или общественные работы сроком от 40 до 60 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Напомним, ранее полиция Киева назвала районы, где было больше всего пьяных водителей.

В прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.