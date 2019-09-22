Четверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителя

Автомобиль столкнулся с электроопорой.

Четверо людей погибли в Хмельницкой области из-за пьяного водителя
Фото: https://www.facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В Хмельницкой области легковой автомобиль столкнулся с электроопорой, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили в полиции области.

Авария произошла в ночь на 22 сентября.

“25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь по автодороге вблизи деревни Новоселка в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. После столкновения транспортное средство перевернулось”, - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли четыре пассажира 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, которые сидели на заднем сидении автомобиля. Все погибшие были жителями Хмельницкой области.

Также в результате ДТП пострадал водитель, который с травмами был госпитализирован. Еще один пассажир не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Киеве такси Uber попало в ДТП, водитель и пассажир в тяжелом состоянии.

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