Мининфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство отказалось от развития Hyperloop в Украине. Об этом сообщает издание «Наше місто», пишут AIN.UA

Криклий назвал идею «мягко говоря, абсурдной»: «Если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, „Гиперлупа“ не будет».