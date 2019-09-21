2019-09-21
Мининфраструктуры отказалось от проекта Hyperloop в Украине
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство отказалось от развития Hyperloop в Украине. Об этом сообщает издание «Наше місто», пишут
Криклий назвал идею «мягко говоря, абсурдной»: «Если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, „Гиперлупа“ не будет».
- Впервые о Hyperloop в Украине заговорили в феврале 2018 года. Инициатором проекта выступил тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян.
- Под него тот собрал команду из нескольких организаций и компаний — НАН (Национальная академия наук), Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова, «Укроборонпром», UNIT.City, Interpipe — и представил план развития технологии вакуумного поезда в Украине.
- План включал в себя разработку проекта и представление его компании-оператору Virgin Hyperloop One, оценку практической успешности проекта и, в конечном итоге, строительство тестовой площадки в Днепре.
- Инвестиции в последний этап оценивали в $7 млн.
Дмитрий Демченко, AIN
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