В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог

Открыты уголовные дела.

В Сумской области трое чиновников присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог
Фото: rv.ukravtodor.gov.ua

В Сумской области трем должностным лицам сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Чиновников подозревают в хищении в период с 2016 по 2017 год при выполнении капитального ремонта дороги в городе Кролевец.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В ходе проведения ремонта дорог, должностными лицами подрядных организаций умышленно внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, справки о потраченных средствах на приобретенные строительные материалы и т. п., что привело к укладки некачественного дорожного покрытия, почти вдвое завышена площадь уложенных бетонных плит", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч.4,5 ст. 191 УК) и "служебный подлог" (ч. 2 ст. 366 УКУ).

Как сообщалось, чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города.

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