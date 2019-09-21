Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евроблях"

Внедрение 170-тысячных штрафов и конфикскации нерастаможенных авто отложили на 90 дней.

Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евроблях"

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушения порядка ввоза в Украину авто с европейской регистрацией. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ продлевает на 90 дней срок внедрение крупных штрафов за нарушение таможенных правил ввоза и транзита автотранспорта на территории Украины. Растаможить авто владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза в Украину авто с европейской регистрацией.

Это уже четвертая отсрочка внедрения штрафов. Закон о запрете использования нерастаможенного транспорта Рада приняла в ноябре 2018 года, но с отрочкой штрафных санкций: в течение трех месяцев автовладельцы могли растаможить автомобили на льготных условиях. В феврале 2019 года штрафы отложили на три месяца, а в мае этого года - еще на три месяца. После истечение нового 90-дневного срока штрафы для владельцев нерастаможенных авто составят 170 тыс. гривен, а сами транспортные средства будут конфисковывать.

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