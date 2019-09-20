Fiat Chrysler опробует на электромобилях систему Vehicle-to-Grid

Fiat Chrysler опробует на электромобилях систему Vehicle-to-Grid

Итало-американский гигант Fiat Chrysler Automobiles и итальянский оператор электросетей Terna объявили о подписании меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики.

Речь, в частности, идёт о комплексных испытаниях платформы Vehicle-to-Grid, или V2G. Эта система позволяет отдавать накопленную в аккумуляторной батарее электромобиля или гибрида энергию обратно в сеть.

У владельцев автомобилей с технологией V2G есть возможность продавать электроэнергию в часы, когда машина не используется, и заряжать автомобиль в часы, когда электроэнергия дешевле. В свою очередь, городская энергетическая инфраструктура получает дополнительную поддержку в пиковые часы, что повышает стабильность и снижает риск аварий.

Fiat Chrysler опробует на электромобилях систему Vehicle-to-Grid

Сообщается, что с целью проведения испытаний в Турине (город на северо-западе Италии) будет развёрнута специальная площадка E-mobility Lab. Ожидается, что система V2G будет работать через сеть интеллектуальных зарядных станций.

Реализация проекта должна начаться в ближайшие месяцы. К 2020–2021 гг. планируется задействовать до 600–700 тестовых автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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