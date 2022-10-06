У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління

У 2023 році компанія Fiat почне продавати Fiat Panda нового покоління. Це буде вже четверте покоління популярного італійського міського автомобіля.

У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління

Новий Fiat Panda збудують на платформі CMP. У Європі він оснащуватиметься електричною силовою установкою. Спочатку покупцям запропонують стандартну версію з електромотором на 60 кВт/год та китайською літій-іонною батареєю на 40 кВт/год. Потім у продажу з'явиться версія з електромотором на 80 кВт/год та літій-іонною батареєю на 50 кВт/год. Який буде запас ходу у цього міського електромобіля – ще не відомо.

Слід зазначити, що довжина нової Panda складе близько 4 метрів. Тобто вона буде трохи більшою, ніж модель поточного покоління (її довжина становить 3,69 м).

У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління

За дизайн нової Panda відповідає головний дизайнер Fiat француз Француа Лебуан. Раніше він був директором із дизайну концептів компанії Renault. Він, до речі, є автором дизайну концепту Renault 5, на базі якого зроблять електричний ретро-автомобіль.

Зараз Fiat Panda випускають в Італії. А ось Panda нового, четвертого, покоління будуть робити в Сербії. Для цього в модернізацію сербського заводу концерну Stellantis інвестують 190 млн євро. Випуск цієї новинки розпочнеться у 2023 році.

У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Renault зніме з конвеєра популярну модель.


Максимов Віталій, Тудей





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