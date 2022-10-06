У 2023 році з'явиться Fiat Panda нового покоління

У 2023 році компанія Fiat почне продавати Fiat Panda нового покоління. Це буде вже четверте покоління популярного італійського міського автомобіля.

Новий Fiat Panda збудують на платформі CMP. У Європі він оснащуватиметься електричною силовою установкою. Спочатку покупцям запропонують стандартну версію з електромотором на 60 кВт/год та китайською літій-іонною батареєю на 40 кВт/год. Потім у продажу з'явиться версія з електромотором на 80 кВт/год та літій-іонною батареєю на 50 кВт/год. Який буде запас ходу у цього міського електромобіля – ще не відомо.

Слід зазначити, що довжина нової Panda складе близько 4 метрів. Тобто вона буде трохи більшою, ніж модель поточного покоління (її довжина становить 3,69 м).

За дизайн нової Panda відповідає головний дизайнер Fiat француз Француа Лебуан. Раніше він був директором із дизайну концептів компанії Renault. Він, до речі, є автором дизайну концепту Renault 5, на базі якого зроблять електричний ретро-автомобіль.

Зараз Fiat Panda випускають в Італії. А ось Panda нового, четвертого, покоління будуть робити в Сербії. Для цього в модернізацію сербського заводу концерну Stellantis інвестують 190 млн євро. Випуск цієї новинки розпочнеться у 2023 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Renault зніме з конвеєра популярну модель.