У Audi готов к премьере e-tron Sportback.

В середине ноября на моторшоу в Лос-Анджелесе Audi проведет мировую премьеру модели e-tron Sportback. Ее официальные снимки в камуфляже на днях появились в сети.

Как следует из названия, это электрический кроссовер с купеобразным силуэтом. Обычный e-tron представили в прошлом году, а первым кросс-купе с приставкой Sportback в линейке «колец» стал компактный Q3. Новинка построена на платформе MLB, созданной изначально под использование двигателей внутреннего сгорания. Силовая установка Audi e-tron Sportback – два электромотора общей отдачей 360 л.с. и батарея на 95 кВт*ч, обеспечивающая пробег до 400 километров.