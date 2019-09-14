В Японии показали прозрачную Honda S2000

Модель S2000 с прозрачным кузова была построена Honda в качестве экспоната на различные автошоу — для демонстрации «внутренностей» новой модели (через прозрачный кузов видны самые различные детали S2000). Теперь же, в 2019 году, автомобиль был замечен на встрече любителей S2000 в Японии — как пишет Tire Meets Road, Honda привезла данную машину в честь 20-летия родстера.

Ant Ari / Facebook

Ant Ari / Facebook

Серийная S2000 была представлена в 1999 году — в честь 50-летия Honda. Модель выпускалась компанией c 1999 по 2009 гг.



