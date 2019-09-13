Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45.

Корейская марка вместе со скромным субкомпактом i10 показала на выставке прототип под лаконичным названием 45. Число указывает на возраст модели Hyundai Pony, мировому дебюту которой в этом году исполнится как раз 45 лет. Это первый массовый автомобиль из Южной Кореи, так что почести ему вполне объяснимы.

Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45.

Как гласит пресс-релиз, машина является «символической вехой для будущего дизайна электромобилей» и демонстрирует развитие фирменной стилистической концепции «чувственная спортивность». Концепт Hyundai 45 не только заглядывает в будущее. Его создатели вдохновлялись пресловутым Pony из середины 1970-х годов, когда у компании не было и толики сегодняшней репутации и успеха.

Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45.

Технических подробностей об электромобиле нет ровным счетом никаких. Зрителям предлагают сконцентрироваться на дизайне. Он, впрочем, не такой уж и выразительный: машина ничем не поражает. И салон оформлен в уже ставшем традиционным стиле для автомобилей с «типа» автопилотом – в духе современной гостиной в квартире, располагающей к расслаблению и отдыху.

Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45.

Из интересных фишек отметим вращающиеся в креплениях камеры заднего вида (за счет этого они очищаются от дорожной грязи) и индикаторы остаточного заряда батареи снаружи, в боковых дверях. Салон трансформируется, а карманы в нем рассчитаны на хранение книг.

Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45.

По слухам, Hyundai 45 предвещает выход серийного «дальнобойного» электрического кросс-хэтча. Под него подкатят абсолютно новую платформу E-GMP (Electric-Global Modular Platform) с интегрированной ведущей осью IDA (Integrated Drive Axle). Дизайнерские элементы вполне могут найти применение на конвейерных Hyundai ближайшего будущего.

Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45.
Автосалон во Франкфурте 2019: Hyundai 45

Примерно так станут выглядеть будущие электрокары бренда.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Hyundai.

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