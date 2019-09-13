Футуристичный концепт Hyundai, напоминающий о модели 1974 года

Названием — 45 — концепт отсылает к концептуальном автомобилю Hyundai Pony Coupe Concept 1974 года, представленному 45 лет назад. Кроме того, в названии есть и другое значение: оно говорит о том, что многие элементы кузова машины наклонены под углом 45 градусов.

Hyundai

Hyundai

Концепт-кар 45 оснащен камерами вместо боковых зеркал, оборудованными системой очистки от грязи. Среди других особенностей концепта — например, светодиодные полоски внизу передних дверей, которые сообщают о заряде батареи (таким образом, человек сможет узнать об оставшемся заряде еще до того, как сядет в машину).

Hyundai

Салон 45 концептуализирован под жилое пространство. Одна из особенностей интерьера — передние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов, к задним креслам.

Hyundai

Каких-либо технических характеристик концепта Hyundai не сообщает. Поступит ли когда-либо подобный автомобиль в серию, компания также не указывает.



