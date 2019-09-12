Volkswagen показала новый электрокар на базе ID Crozz

Volkswagen показала новый электрокар на базе ID Crozz

Компания Volkswagen (VW) показала на Международном автосалоне во Франкфурте новую модель электрокара серии ID, которая в следующем году поступит на рынок США.

Новый электрический кроссовер с предположительным названием ID 4 основан на концепте электрокара ID Crozz, построенного на модульной платформе электрического привода (MEB) и впервые продемонстрированного в 2017 году.

Volkswagen показала новый электрокар на базе ID Crozz

Сложить представление о внешнем виде ID 4 пока сложно, так как электрокар был закамуфлирован и доступ к нему был перекрыт двумя отражающими стеклами, причём внутреннее стекло имело прозрачные синие камуфляжные элементы.

Volkswagen показала новый электрокар на базе ID Crozz

VW сообщила, что пробег новой модели составит около 300 миль (483 км) и её цена будет «доступной». Новинка будет напрямую конкурировать с электромобилями Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV.

Curious for the future of Volkswagen's electric family? Get a glimpse of the next ID.! #IAA19
[Concept Car] pic.twitter.com/oUgaD70dRV

— Volkswagen News (@volkswagen) September 10, 2019


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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