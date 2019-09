Volkswagen показала новый электрокар на базе ID Crozz

Компания Volkswagen (VW) показала на Международном автосалоне во Франкфурте новую модель электрокара серии ID, которая в следующем году поступит на рынок США .

Новый электрический кроссовер с предположительным названием ID 4 основан на концепте электрокара ID Crozz, построенного на модульной платформе электрического привода (MEB) и впервые продемонстрированного в 2017 году.

Сложить представление о внешнем виде ID 4 пока сложно, так как электрокар был закамуфлирован и доступ к нему был перекрыт двумя отражающими стеклами, причём внутреннее стекло имело прозрачные синие камуфляжные элементы.

VW сообщила, что пробег новой модели составит около 300 миль (483 км) и её цена будет «доступной». Новинка будет напрямую конкурировать с электромобилями Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV.

Curious for the future of Volkswagen's electric family? Get a glimpse of the next ID.! #IAA19

[Concept Car] pic.twitter.com/oUgaD70dRV

— Volkswagen News (@volkswagen) September 10, 2019