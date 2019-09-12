Автосалон во Франкфурте 2019: Mercedes-Benz GLE Coupe.

Новый Mercedes GLE показали публике и прессе на прошлогоднем Парижском моторшоу. Ждать купе на его базе пришлось всего год. Напомним, что модель GLE Coupe появилась у «Мерседеса» при рестайлинге внедорожника прошлого поколения и просуществовала всего пять лет.

Кросс-купе оказалось длиннее и шире обычного GLE, но при этом короче него на 60 миллиметров по колесной базе. Что касается предшественника, то он был на 39 миллиметров короче, на семь миллиметров уже, а между осями у него было меньше на 20 миллиметров. Плюс у новичка на 9% снижен коэффициент аэродинамического сопротивления.

Набор двигателей на старте продаж неполный и несколько странный. Из «гражданских» версий есть только две рядные дизельные «шестерки» отдачей 272 и 330 л.с. Это модификации с шильдиками GLE 350d и GLE 400d соответственно. Они идут с 9-ступенчатым автоматом и электронноуправляемой многодисковой муфтой.

Бензиновый мотор пока ставится только на заряженное исполнение AMG GLE 53. Рядной «шестерке» с компрессором и электрическим нагнетателем помогает электрический довесок «мягкого» гибрида. ДВС выдает 435 л.с., к которым при интенсивном старте добавляются еще 22 «электролошади». Автомат здесь тоже 9-скоростной. Разгон до сотни занимает 5,3 секунды.

По интерьеру и набору опций Mercedes GLE Coupe и просто GLE почти близнецы. У кросс-купе объем багажника варьируется от 655 до 1790 литров. У предшественника было 650-1720 литров, так что небольшой прогресс налицо. Заднее сиденье складывается в пропорции 40:20:40.

В списке заказного оборудования – пневмоподвеска (в «базе» у дизельных GLE Coupe идут стальные пружины), пара дисплеев по 12,3 дюйма в верхней части панели, колеса диаметром до 22 дюймов, кожа наппа, декоративные вставки салона из углепластика и многое другое.

Технически кросс-купе теперь стоит дальше от одноименного вседорожника с классическим кузовом.