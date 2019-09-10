Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом

Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом

Компания Hyundai Motor представила на Международном автосалоне (IAA) 2019 во Франкфурте концептуальный автомобиль с кодовым обозначением «45».

Платформа машины предусматривает использование полностью электрического привода. Питание обеспечивают аккумуляторные блоки, установленные в зоне пола.

Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом

«Полностью электрическая трансмиссия позволяет всесторонне переосмыслить компоновку автомобиля. Внутреннее пространство максимально увеличено за счёт расположения аккумуляторов и двигателей за пределами пассажирского салона или под ним», — заявляет Hyundai.

Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом

В модели «45» реализованы прогрессивные технологические разработки, которые могут повлиять на автомобили Hyundai в будущем, такие как скрытая система мониторинга с камерами (CMS), позволяющая использовать функцию беспилотного вождения.

Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом

Как можно видеть на фотографиях, у автомобиля нет наружных зеркал заднего вида. Их заменяют специальные камеры. Утверждается, что такое решение исключает проблемы с обзором, вызванные ухудшающим видимость постепенным загрязнением зеркал. В модели «45» данная проблема решается применением встроенного поворотного модуля, вращающего объектив камеры для очистки щёткой, что обеспечивает идеальную видимость в любое время.

Благодаря задним сиденьям наподобие шезлонга и разворачивающимся передним сиденьям автомобиль создаёт комфортное и единое пространство для пассажиров.

Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом

«Отдавая дань уважения наследию компании, отражающая будущее модель «45» предвещает новую эру проектирования автомобилей Hyundai, направленную на электрификацию, автономные технологии и интеллектуальный дизайн. Прогрессивная модель «45» напоминает о легендарном дизайн-проекте Hyundai Pony Coupe 45-летней давности и представляет совершенно новую идею беспилотного автомобиля завтрашнего дня», — отмечает компания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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