Daimler вывел свои беспилотные грузовики на дороги общего пользования

Концерн Daimler сообщил, что приступил к тестированию грузовиков с четвертым уровнем автономности (в определенных ситуациях автомобиль движется в полностью автономном режиме) на дорогах общего пользования на юго-западе штата Виргиния, США , недалеко от недавно приобретенной концерном компании Torc Robotics, разработчика технологий автономного вождения. Разумеется, за рулем трестируемой машины должен находиться специально натренированный человек, который в случае необходимости будет брать управление на себя; кроме того, в салоне будет находиться инженер, который будет следить за работой системы.

Начало Daimler тестирования грузовиков на дорогах общего пользования соответствует обещанию концерна о начале испытаний в 2019 году. Стратегией по развитию концепции беспилотного транспорта Daimler занимается группа Autonomous Technology Group, недавно созданная концерном (как отмечается, Torc Robotics является частью этой группы).



