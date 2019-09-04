Второй Nissan Juke сохранил стилистику предшественника.

На моторшоу во Франкфурте, открывающемся для прессы в ближайший вторник, Nissan представит широкой публике кроссовер Juke второй генерации. Общего с предшественником у него – только стилистика.

Дизайнеры при создании машины вдохновлялись двумя концепт-карами: GT-R Vision Gran Turismo 2020 и Gripz. Их мотивы и легли в основу облика машины. При этом Juke сохранил узнаваемые черты автомобиля первой генерации: не нужно гадать, что за модель перед тобой. Это хорошо для тех, кому прежний кроссовер нравился, и не изменит мнение о машине тех, кто и раньше ее не переваривал.

Автомобиль построен на модульной платформе CMF-B, знакомой по последним Renault. Он сбросил 23 килограмма, но одновременно подрос на 75 миллиметров в длину, на 35 в ширину и даже на 30 в высоту, хотя обычно свежие машины становятся ниже. Объем багажника вырос на 20%, до 422 литров, а у задних пассажиров места для ног прибавилось на 58 миллиметров.

Отныне Juke оснащается литровым 117-сильным турбомотором, работающим в связке с 7-ступенчатым преселективом. От вариатора японцы решили отказаться. Это означает, что робот с двумя сцеплениями скоро начнет появляться и на других компактных и средних «Ниссанах». Базовая коробка передач – 6-скоростная механика.

Салон стал чуть менее эпатажным. Nissan заверяет, что материалы отделки применяются более качественные. Экономия, однако, видна: диагональ центрального дисплея всего восемь дюймов. Предусмотрены варианты персонализации кузова и интерьера, в перечне опций немало электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Привод пока только передний. Все ведущие колеса появятся позже и – с более мощным двигателем. В линейке «Джука» ожидаются мотор 1.3 турбо (знаком по Renault Arkana и Mercedes A-класса), дизель 1.5 и двигатель 1.6 с наддувом отдачей порядка 200 л.с.

У кроссовера стало на один цилиндр меньше и на одно сцепление больше.