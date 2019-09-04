На Прикарпатье рейсовый автобус столкнулся с фурой, погибла женщина

Водитель грузовика скрылся с места аварии, но потом был задержан.

Вечером во вторник, 3 сентября, в Ивано-Франковской области маршрутный автобус "Калуш - Ивано-Франковск" столкнулся с грузовиком.

Фото: kurs.if.ua

В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое - травмированы. Авария произошла в селе Боднарив, сообщает местное издание Курс.

По данным пресс-службф Нацполиции Ивано-Франковской области водитель грузовика, не остановившись, поехал дальше.

Позже в полиции сообщили, что водителя фуры разыскан.

Водителя задержали примерно в 20:30 в Ивано-Франковске. Мужчине 60 лет, он житель Тернопольской области.

Был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения и почему скрылся с места аварии, пока неизвестно. С ним работают следователи.

Фото: kurs.if.ua

Накануне в Моршине Львовской области маршрутный автобус столкнулся в КамАЗом. Более 10 человек были госпитализированы.