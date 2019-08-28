Во Львовской области открыли новый мост через Днестр между Жидачевом и Ходоровом

Этот мостовой переход является продолжением GO Highway с выходом на дорогу "Киев - Чоп".

Во Львовской области открыли новый мост через Днестр между Жидачевом и Ходоровом
Мост через Днестр между Жидачевом и Ходоровом
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В селе Залески Львовскойобласти открыли отреставрированный мост через реку Днестр.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в фейсбуке.

"Сегодня "Укравтодор" открыл реконструированный мост через р. Днестр на дороге М-12 в с. Залески (Жидачевский район). Этот мостовой переход является продолжением GO Highway с выходом на дорогу М-06 Киев - Чоп. Длина моста - более 180 м. В каждом направлении обустроено по одной полосе движения, общая ширина проезжей части составляет 7 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкция проезжей части состоит из монолитной накладной плиты, гидроизоляции, а нижний и верхний слои - асфальтобетонное покрытие.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Этот железобетонный мост был построен в 1961 году. После частичного разрушения в марте 2017 года он признан аварийным. Соответственно, проезд транспорта по мосту был закрыт. Объезжая его, водителям приходилось преодолевать дополнительно 30 км.

Сейчас работы - на стадии завершения, а движение по мосту открыто.

Напомним, ранее Украина реконструировала мост на дороге М-15 "Одесса - Рени", который расположен возле молдавского села Паланка.

В июле президент Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари по поводу сроков открытия Центрального моста. Если мост не не будет готов к 14 сентября, Филатов уйдет в отставку, а если откроется - Зеленский приедет на церемонию.

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