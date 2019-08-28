Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км

Компания Hyundai Motor Group представила персональное транспортное средство на электрической тяге — скутер со складной конструкцией.

Новинка призвана решить проблему «первой и последней мили» в крупных городах. Предполагается, что владелец сможет преодолевать основное расстояние на автомобиле, а небольшую часть пути будет проезжать на электрическом самокате.

Имея массу около 7,7 кг, скутер отличается максимальной портативностью. Его уникальная и компактная система тройного складывания обеспечивает небольшие размеры, которые не может предложить ни один схожий продукт.

Самокат оборудован литий-ионной аккумуляторной батареей ёмкостью 10,5 А·ч. Утверждается, что запас хода на одной подзарядке достигает 20 км.

Скутер способен развивать скорость до 20 км/ч. Электрический мотор обеспечивает привод на заднее колесо. Новинка наделена информационным дисплеем, двумя светодиодными фарами и двумя задними фонарями.

В дальнейшем Hyundai планирует оснастить самокат рекуперационной системой торможения, что позволит увеличить запас хода на 10 %.

«Это персональный скутер штатно устанавливающийся на автомобиль, он может стать частью будущих моделей Hyundai Motor Group. Мы хотим максимально упростить жизнь наших клиентов и сделать её удобнее. Наш персональный скутер делает поездки "первой и последней мили" интересными и дарящими удовольствие. При этом снижается плотность трафика в центре городов, а также объём вредных выбросов», — отмечает разработчик.



