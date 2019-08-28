Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км

Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км

Компания Hyundai Motor Group представила персональное транспортное средство на электрической тяге — скутер со складной конструкцией.

Новинка призвана решить проблему «первой и последней мили» в крупных городах. Предполагается, что владелец сможет преодолевать основное расстояние на автомобиле, а небольшую часть пути будет проезжать на электрическом самокате.

Имея массу около 7,7 кг, скутер отличается максимальной портативностью. Его уникальная и компактная система тройного складывания обеспечивает небольшие размеры, которые не может предложить ни один схожий продукт.

Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км

Самокат оборудован литий-ионной аккумуляторной батареей ёмкостью 10,5 А·ч. Утверждается, что запас хода на одной подзарядке достигает 20 км.

Скутер способен развивать скорость до 20 км/ч. Электрический мотор обеспечивает привод на заднее колесо. Новинка наделена информационным дисплеем, двумя светодиодными фарами и двумя задними фонарями.

Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км

В дальнейшем Hyundai планирует оснастить самокат рекуперационной системой торможения, что позволит увеличить запас хода на 10 %.

«Это персональный скутер штатно устанавливающийся на автомобиль, он может стать частью будущих моделей Hyundai Motor Group. Мы хотим максимально упростить жизнь наших клиентов и сделать её удобнее. Наш персональный скутер делает поездки "первой и последней мили" интересными и дарящими удовольствие. При этом снижается плотность трафика в центре городов, а также объём вредных выбросов», — отмечает разработчик.

Складной электрический скутер Hyundai имеет запас хода в 20 км


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут "переехавшие" из-за закрытия "Жулян" авиакомпанииВ "Борисполе" рассказали, в каких терминалах примут "переехавшие" из-за закрытия "Жулян" авиакомпании
"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове
Сингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизниСингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизни
Чешский наземный лоукостер анонсировал запуст поезда в УкраинуЧешский наземный лоукостер анонсировал запуст поезда в Украину
С 25 августа в 10 кассах киевского метрополитена не будут пополнять зеленую картуС 25 августа в 10 кассах киевского метрополитена не будут пополнять зеленую карту
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai покажет электрокар в стиле ретро на Международном автосалоне во ФранкфуртеHyundai покажет электрокар в стиле ретро на Международном автосалоне во Франкфурте
Hyundai анонсировала концепт 45 EV.Hyundai анонсировала концепт 45 EV.
В Дании запустили самый большой электрический паромВ Дании запустили самый большой электрический паром
Сингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизниСингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизни
В Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собакуВ Киеве водитель накричал на женщину-пешехода и застрелил ее собаку
Первый автомобиль Hyundai с солнечной крышей поступил в продажу в Южной КорееПервый автомобиль Hyundai с солнечной крышей поступил в продажу в Южной Корее
Audi представила электрический самокат e-Tron Scooter с запасом хода в 20 кмAudi представила электрический самокат e-Tron Scooter с запасом хода в 20 км
Fresco Motors представила электрический седан с впечатляющими характеристикамиFresco Motors представила электрический седан с впечатляющими характеристиками
В центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирамиВ центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирами
«Нова пошта» тестирует курьерскую доставку на электроскутерах«Нова пошта» тестирует курьерскую доставку на электроскутерах
Последние новости
Подгружаем последние новости