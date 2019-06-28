Hyundai планирует расширить применение неметаллических материалов

Компания Hyundai Motor объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Работы будут вестись по нескольким направлениям. В частности, договор предусматривает развитие экосистемы транспорта с водородными силовыми установками.

Речь идёт об автомобилях, которые используют топливные элементы. Они превращают химическую энергию водорода в электричество без процесса горения, связанного с существенными потерями. Транспортные средства с силовой установкой на водородных элементах обладают уникальными экологическими характеристиками: так, единственным продуктом, который выделяется при работе данных агрегатов, является обычная вода.

Кроме того, соглашение между Hyundai Motor и Saudi Aramco предусматривает активное применение неметаллических материалов в разных сферах, включая использование углеволокна и армированных углеродным волокном пластиков.

Стороны также займутся разработкой автомобильных технологий будущего. Речь, в частности, идёт о развитии новых направлений автомобильного бизнеса. Это могут быть технологии самоуправления и передовые платформы для подключённых транспортных средств.



