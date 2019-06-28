Apple купила стартап Drive.ai по разработке автомобилей с автопилотами

Во вторник Apple подтвердила возникшие ранее слухи о намерениях компании купить стартап Drive.ai по разработке самоуправляемых автомобилей. Тем самым Apple вновь заявила о себе как о компании, которая ставит перед собой цель вывести на дороги машины с автопилотами.

Сумма сделки традиционно не разглашается. По некоторым оценкам, рыночная стоимость Drive.ai могла достигать $200 млн. Последний раз стартап в очередной серии сбора средств получил от инвесторов $77 млн. В то же время молодая компания испытывала затруднения с финансированием проекта. Так, в издании San Francisco Chronicle обнародовано уведомление Drive.ai регулятору в Калифорнии о запланированном закрытии компании и об увольнении 90 сотрудников. Это может означать, что Apple получила права на разработки Drive.ai по цене долгов компании.

Интересно, что Drive.ai работала совместно с властями города Арлингтон в штате Техас над проектом по челночной доставке пассажиров автономными автомобилями. Это означает, что у стартапа есть серьёзные наработки, а также штат опытных инженеров. Поскольку вместе с активами Drive.ai в виде разработок и автомобилей в компанию Apple на работу перешли десятки инженеров стартапа, куппертиновцы начнут далеко не с нуля.

Впрочем, в самой Apple тоже занимаются машинами с автопилотами. В конце прошлого года, например, компания вывела на дороги Калифорнии самоуправляемые внедорожники Lexus с живыми водителями для контроля автопилотов. Правда, в январе Apple уволила около 200 сотрудников проекта «Titan», который источники ассоциируют с проектом самоуправляемых машин компании. Очевидно, что руководство Apple что-то не устроило в ходе работ, раз компания продолжила работать над проектом, но уже с подключением к разработкам команды Drive.ai.



