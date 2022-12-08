Корпорація Apple випустить свій перший автомобіль не у 2025 році, як очікувалося раніше, а у 2026 році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інсайдерську інформацію.

Проект Apple Car має довгу історію. У 2016 році з'явилися чутки, що Apple передумав розробляти та випускати автомобілі, вирішивши зосередитись на розробці автономних систем водіння. Потім з'явилися повідомлення, що американський технологічний гігант все ж таки хоче випускати автомобілі. В останні два роки в ЗМІ писали про те, що Apple звертається до того чи іншого автогіганта з проханням про спільне виробництва машин.

Переговори між Hyundai та Nissan провалилися. Також ходили чутки про можливе партнерство з Toyota, LG та Magna.

Apple

Рендерне зображення автомобіля

Тепер очікується, що Apple почне випускати автомобілі у 2026 році. Кожна така машина нібито коштуватиме близько 100 000 доларів. Автомобіль отримає вдосконалену систему допомоги водієві. Різні датчики стежитимуть за дорогою. Процесор під кодовою назвою Denali керуватиме різними системами.

Зважаючи на все, йдеться не про автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а про електромобілі. Але які точно у них будуть силові установки – поки що не відомо.

Apple

Рендерне зображення автомобіля

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швеції помітили незвичайний електромобіль.