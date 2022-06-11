Электромобилям Tesla с автопилотами грозят отзывом

Автомобили Tesla с частично автоматизированными системами вождения после серии столкновений с припаркованными автомобилями или грузовиками с предупреждающими знаками угрожающе приблизились к отзыву, сообщает AP NEWS .

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что выявила 16 случаев столкновения с аварийными автомобилями и грузовиками с предупреждающими знаками, в результате которых 15 человек получили травмы и один погиб.

Администрация заявила в четверг, что намерена провести инженерный анализ Tesla. Есть серьезные вопросы о системе Autopilot. Установлено, что она используется в областях, где ее возможности ограничены, и что многие водители не предпринимают никаких действий, чтобы избежать аварии, несмотря на предупреждения от автомобиля.

В настоящее время расследование охватывает 830 000 автомобилей.

Следователи оценят дополнительные данные, характеристики автомобиля и изучат степень, в которой Autopilot и связанные с ним системы Tesla могут усугублять человеческий фактор или риски поведенческой безопасности, подрывая эффективность контроля со стороны водителя.

Tesla — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии[. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом] и Марком Тарпеннингом, но нынешнее руководство компании называет сооснователями Илона Маска, Джеффри Брайана Страубела и Иэна Райта.