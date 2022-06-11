Электромобилям Tesla с автопилотами грозят отзывом
Претензии к электромобилям стали возникать после серии столкновений с припаркованными или аварийными автомобилями и грузовиками с проблесковыми маяками, информирует
Автомобили Tesla с частично автоматизированными системами вождения после серии столкновений с припаркованными автомобилями или грузовиками с предупреждающими знаками угрожающе приблизились к отзыву,
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что выявила 16 случаев столкновения с аварийными автомобилями и грузовиками с предупреждающими знаками, в результате которых 15 человек получили травмы и один погиб.
Администрация заявила в четверг, что намерена провести инженерный анализ Tesla. Есть серьезные вопросы о системе Autopilot. Установлено, что она используется в областях, где ее возможности ограничены, и что многие водители не предпринимают никаких действий, чтобы избежать аварии, несмотря на предупреждения от автомобиля.
В настоящее время расследование охватывает 830 000 автомобилей.
Следователи оценят дополнительные данные, характеристики автомобиля и изучат степень, в которой Autopilot и связанные с ним системы Tesla могут усугублять человеческий фактор или риски поведенческой безопасности, подрывая эффективность контроля со стороны водителя.
В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире[16]. Седан Tesla Model 3 стал самым продаваемым электромобилем в истории, преодолев отметку 800 тысяч. В 2021 году Tesla вышла на первое место по капитализации среди автомобильных компаний, обойдя японского автопроизводителя Toyota[. В конце октября 2021 года капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн долларов, ранее этой отметки достигали только 4 американские компании: Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.