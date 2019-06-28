Lightyear представила «солнечный» электромобиль с запасом хода 720 км

Компания Lightyear из Нидерландов представила Lightyear One, новый электромобиль на солнечной энергии, обладающий запасом хода от одного заряда батареи в пределах 450 миль (724 км). Презентация прототипа новинки прошла в театре TheaterHangaar в Катвейке (Нидерланды).

Стартап Lightyear был создан на базе команды Solar Team Eindhoven, группы инженеров из Технического университета Эйндховена (Нидерланды), чьи энергоэффективные «солнечные» автомобили Stella и Stella Lux участвовали в гонках машин на солнечных батареях World Solar Challenge.

«Два года мечтаний, размышлений и усердной работы привели к этой вехе, которая является гигантским скачком в достижении нашей миссии по обеспечению чистой мобильности для всех», — отметил Лекс Хёфслоот (Lex Hoefsloot), генеральный директор и соучредитель Lightyear.



