Lightyear представила «солнечный» электромобиль с запасом хода 720 км
Компания Lightyear из Нидерландов представила Lightyear One, новый электромобиль на солнечной энергии, обладающий запасом хода от одного заряда батареи в пределах 450 миль (724 км). Презентация прототипа новинки прошла в театре TheaterHangaar в Катвейке (Нидерланды).
Стартап Lightyear был создан на базе команды Solar Team Eindhoven, группы инженеров из Технического университета Эйндховена (Нидерланды), чьи энергоэффективные «солнечные» автомобили Stella и Stella Lux участвовали в гонках машин на солнечных батареях World Solar Challenge.
«Два года мечтаний, размышлений и усердной работы привели к этой вехе, которая является гигантским скачком в достижении нашей миссии по обеспечению чистой мобильности для всех», — отметил Лекс Хёфслоот (Lex Hoefsloot), генеральный директор и соучредитель Lightyear.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
26.06.2019 17:14