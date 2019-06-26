Кличко уволил и. о. директора "Киевавтодормост" из-за обрушенных кусков бетона от моста возле "Осокорков"

Мэр поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице.

Кличко уволил и. о. директора "Киевавтодормост" из-за обрушенных кусков бетона от моста возле "Осокорков"
Фото: kiev.informator

Мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за обрушенной штукатурки от путепровода возле метро "Осокорки". Об этом сообщает пресс-служба Владимира Кличка.

Согласно ему, в понедельник на Осокорках осыпалась штукатурка на путепроводе и упала на авто, которое проезжало под мостом.

"Я считаю, что в этом виновен балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, по надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам выявленных проблем. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", - цитирует пресс-служба слова Кличко.

Кроме того, мэр поручил департаменту транспорта КГГА обследовать все искусственные сооружения Киева и предоставить информацию о мостах, где не происходят ремонтные работы.

Напомним, сегодня от путепровода возле станции метро "Осокорки" обвалились куски бетона. Они упали на проезжавший внизу автомобиль Renault Duster, из-за чего у машин повредился капот и передний бампер. Водитель не пострадал.


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