Директора мережі АЗС оштрафували за продаж бодяжного бензину

В Івано-Франківську суд визнав директора мережі АЗС винним у продажу контрафактного бензину та оштрафував його на 85 000 гривень. Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Директора мережі АЗС оштрафували за продаж бодяжного бензину

Прокурори у суді довели, що директор мережі АЗС незаконно придбав та зберігав з метою збуту контрафактний бензин. Це "паливо" продавалося на кількох заправках в Івано-Франківську.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 18 600 літрів бодяжного палива. Воно не відповідало встановленим в Україні нормам.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне зберігання та збут підакцизних товарів). Під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину, а також передав на потреби ЗСУ 10 000 літрів дизельного палива та 60 000 гривень.

Директора мережі АЗС оштрафували за продаж бодяжного бензину

Суд визнав провину фігуранта повністю доведеною та оштрафував його на 85 000 гривень із конфіскацією та знищенням вилученого контрафактного палива.

Нагадаємо, в Україні з березня у зв'язку із запровадженням військового стану перестали перевіряти якість палива, яке продають АЗС. Це спричинило те, що водії стали частіше скаржитися на його якість.

Раніше повідомлялося, що українські АЗС отримають більше пального.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Renault Duster отримав нову спеціальну версіюRenault Duster отримав нову спеціальну версію
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалимиВ Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими
Блок рекламы


Похожие новости
Гуманітарні авто для ЗСУ пішли на продаж: подробиці злочинної схемиГуманітарні авто для ЗСУ пішли на продаж: подробиці злочинної схеми
У Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузовіУ Мережі показали нову Skoda Superb у серійному кузові
В Україні будуть скасовані ліміти на продаж пальногоВ Україні будуть скасовані ліміти на продаж пального
Експерт розповів, скільки бензину та дизелю потрібно Україні щодняЕксперт розповів, скільки бензину та дизелю потрібно Україні щодня
В мережі показали, як виглядає український електромобіль за 7000 доларів
Машини з Польщі для ЗСУ виставили на продаж: деталі схемиМашини з Польщі для ЗСУ виставили на продаж: деталі схеми
Мережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 20 червняМережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 20 червня
У Кабміні перенесли дату завершення дефіциту бензину: названо нову причинуУ Кабміні перенесли дату завершення дефіциту бензину: названо нову причину
Крутое пике: в РФ обрушились продажи автомобилейКрутое пике: в РФ обрушились продажи автомобилей
Мережі АЗС оновили ціни на паливо: скільки тепер коштує заправити машинуМережі АЗС оновили ціни на паливо: скільки тепер коштує заправити машину
Последние новости
Подгружаем последние новости