Директора мережі АЗС оштрафували за продаж бодяжного бензину

В Івано-Франківську суд визнав директора мережі АЗС винним у продажу контрафактного бензину та оштрафував його на 85 000 гривень. Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що директор мережі АЗС незаконно придбав та зберігав з метою збуту контрафактний бензин. Це "паливо" продавалося на кількох заправках в Івано-Франківську.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 18 600 літрів бодяжного палива. Воно не відповідало встановленим в Україні нормам.

За даними фактами слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне зберігання та збут підакцизних товарів). Під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину, а також передав на потреби ЗСУ 10 000 літрів дизельного палива та 60 000 гривень.

Суд визнав провину фігуранта повністю доведеною та оштрафував його на 85 000 гривень із конфіскацією та знищенням вилученого контрафактного палива.

Нагадаємо, в Україні з березня у зв'язку із запровадженням військового стану перестали перевіряти якість палива, яке продають АЗС. Це спричинило те, що водії стали частіше скаржитися на його якість.

Раніше повідомлялося, що українські АЗС отримають більше пального.